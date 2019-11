Iran verrijkt tien keer zoveel uranium na einde atoomakkoord

Salehi maakte tevens bekend nog eens dertig moderne centrifuges in gebruik te hebben genomen, bovenop de dertig van dat type die al in gebruik zijn. Deze centrifuges kunnen verrijkt uranium tien keer zo snel produceren als de versie die onder het atoomakkoord is toegestaan.

In september liet Iran weten zich niet langer gebonden te voelen aan de beperkingen uit het atoomakkoord. Het land kondigde toen aan te zijn begonnen met de verdere verrijking omdat de andere betrokken partijen in het atoomakkoord zich ook niet aan de afspraken houden.

Vooral de VS beschuldigen Iran er al heel lang van nucleaire wapens te willen maken. Vorig jaar zegde het land het akkoord eenzijdig op en werden weer zware sancties opgelegd aan Iran.