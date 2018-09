’Kans om EU-burger te ontmoeten’

In dat contact was het voor hen voelbaar en hoorbaar wat de burger ervaart over de huidige EU. Op deze manier worden er weer een paar sporten van die maatschappijladder weggehaald.

Onderaan het stemvolk, een eindje daarboven boven de nationale politici en dan na een hele poos niets in de hoogte komen de EU-politici.

Terug uit deze eigen gecreëerde schijnwereld naar het normale voor hen wordt door het weghalen van de sporten steeds moeilijker.

A. Bulten, Warnsveld