Staatssecretaris streng voor NS en ProRail

De twee spoorbedrijven hebben onderzoek laten doen. Ze vrezen dat door de introductie van de Eurostar en de snelle intercity naar Brussel er toe kan leiden dat treinen minder vaak op tijd rijden. Reizigers moeten ook rekening houden met uitval.

Staatssecretaris Van Veldhoven is verrast. „Dat meer treinen over de hsl gaan rijden is al jaren de planning, ook van de NS zelf. We hebben die kostbare lijn niet voor niets aangelegd”, reageert de D66-bewindsvrouw. „Het kan en mag dan ook niet zijn dat de reiziger langdurig last heeft van een zogeheten introductie-effect van de IC Brussel.”

Miljoenen

Ze wijst er verder op dat de introductie van nieuwe treindiensten in het verleden ook zonder al te veel grote problemen hebben plaatsgevonden. „Ik reken er natuurlijk op dat zij ook nu alles op alles zetten voor de reiziger.”

De baas van ProRail heeft in een interview met NRC laten weten dat er „honderden miljoenen” nodig zijn om de infrastructuur te verbeteren. Van Veldhoven trekt 60 miljoen euro uit om op korte termijn een aantal problemen op te lossen.

„Voor andere wensen heb ik nog geen onderbouwd verzoek ontvangen”, laat de staatssecretaris weten. „De bedragen die ik nu voorbij hoor komen, zijn ontzettend groot.”

Debacle

De hsl is nog altijd een hoofdpijndossier in politiek Den Haag. De lijn heeft ruim zeven miljard euro gekost, veel duurder dan gepland. Het debacle met de Fyra zorgde uiteindelijk voor een parlementaire enquête. In de jaren daarna zijn er strenge afspraken gemaakt om geblunder in de toekomst te voorkomen.