Alarmerende cijfers over gehoorschade

Binnenland

RIVM: 4032 coronabesmettingen, minder dan gemiddeld, R-getal stijgt boven de 1

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 4032 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is onder het gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er dagelijks gemiddeld 4572 positieve tests bij. Het gemiddelde schommelt al bijna een week iets boven de 4500. Wel nam het aantal patiënten in het zie...