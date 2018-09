’SVB alleen in naam sociaal’

Hoewel de gemeente de scheiding ook meldt bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet de partner de scheiding zelf ook melden. (meldplicht). Maar wanneer een echtpaar geen kennis heeft van deze meldplicht, kan hij het ook niet melden. Een partner die door de dubbele lasten na zeven jaar in de problemen dreigt te raken, vraagt aan de fiscus om fiscale compensatie. De belastingdienst wijst hem op de alleenstaande AOW-uitkering, die hij kan aanvragen waardoor zijn problemen worden opgelost. Maar hij moet het wel bij de SVB aanvragen. Dit wordt gedaan en per kerende post komt het antwoord: met terugwerkende kracht van één jaar wordt de alleenstaande AOW-status toegepast. Wanneer de man de SVB erop wijst dat zijn situatie al 8 jaar van kracht is en dat hij dus recht heeft op een terugwerkende kracht van acht jaar, is de SOCIALE Verzekering Bank spijkerhard.: had hij het maar moeten aanvragen! Eigen schuld, dikke bult..

Richte Lommert,

Culemborg