Australiërs krijgen totale lockdown van zes dagen voor hun kiezen

Lange rijen voor de supermarkten in Adelaide. Ⓒ AFP

ADELAIDE - Het zuiden van Australië gaat zes dagen in totale lockdown om het oplaaiende coronavirus de kop in te drukken. Vanaf donderdag gaan alle scholen dicht. Per huishouden mag dagelijks slechts één persoon naar buiten, maar die moet dan wel een specifiek doel hebben. Alle anderen moeten binnen blijven.