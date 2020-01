Vluchtelingen proberen kanaal over steken vanuit Belgische badplaats De Panne

Strand bij de Belgische badplaats De Panne. Ⓒ EPA

DE PANNE - Op het strand en in de zee in de Belgische badplaats De Panne is dinsdagochtend sinds zes uur een grote reddingsactie bezig. Nadat 14 vermoedelijke vluchtelingen met een klein bootje de oversteek naar Groot-Brittannië probeerden te maken, wordt gevreesd voor vermisten op zee.