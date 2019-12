Kamer wil af van onnodige herkeuringen voor rijbewijs

Mensen die genezen zijn van een ziekte, of een aandoening hebben die niet verandert, moeten nu nog worden herkeurd bij de aanvraag van een rijbewijs. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor iemand die autisme heeft.

Daar moet een einde aan komen, vindt het CDA. Een voorstel van de partij kreeg steun in de Kamer. Het CBR moet goed kijken naar de lijst van aandoeningen waarvoor een herkeuring nodig is. Zo’n herkeuring kost een hoop tijd en geld. „Het is veel eerlijker wanneer je deze kosten, die steeds verder oplopen, voor mensen kunt besparen”, zegt CDA-Kamerlid Wytske Postma. „Het is niet uit te leggen dat iemand steeds moet terugkomen, zonder dat er iets veranderd is aan de kwaal.”

Door het mes in de lijst met herkeuringen te zetten, hoopt de Kamer bovendien dat de druk op het CBR iets afneemt. De organisatie kampt met enorme problemen en lange wachttijden voor onder anderen ouderen en mensen met een aandoening die hun rijbewijs willen verlengen.