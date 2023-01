Premium Het beste van De Telegraaf

Op zoek naar eenheid in lappendeken van inreisregels Crisisvergadering EU over China-Covid

Op Schiphol krijgen reizigers uit China een gratis zelftest aangeboden: Italië, Spanje en Frankrijk gaan een stap verder. Ⓒ ANP/HH

Brussel - EU-landen beleggen woensdag een crisisvergadering over gezamenlijke coronaregels voor reizigers uit China. Deskundigen adviseren om maatregelen gelijk te trekken en pleiten voor een test bij reizigers voor vertrek uit China. Nu is er een lappendeken aan regels. Frankrijk is bijvoorbeeld veel strenger dan Nederland.