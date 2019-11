Afbouw zorg MC Slotervaart ging te snel

Toen het MC Slotervaart failliet ging, moest de daar verleende zorg plots door andere ziekenhuizen en klinieken worden overgenomen. Ⓒ Aerovista Luchtfotografie

Amsterdam - Na het faillissement van het deels geprivatiseerde Amsterdamse ziekenhuis MC Slotervaart vorig jaar oktober werd de zorg zó snel afgebouwd, dat andere ziekenhuizen en huisartsen onder grote druk kwamen te staan bij de opvang van de patiënten en de medewerkers. Er was geen voorbereidingstijd, er was weken-, zelfs maandenlang onduidelijkheid over de overdracht van patiëntendossiers en de werkdruk in andere ziekenhuizen nam fors toe.