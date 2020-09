Almere start campagne tegen wapengebruik

De afgelopen maanden is de stad opgeschrikt door verschillende ernstige incidenten waarbij wapens zijn gebruikt. In augustus kostte een steekpartij nog het leven aan een inwoner van de stad. Daarnaast is er een flinke reeks gewelddadige staatroven geweest.

Burgemeester Franc Weerwind: „Wapenbezit en -gebruik is niet normaal. Ik vind het erg belangrijk dat we hierover met elkaar in gesprek gaan. Dat ouders met kinderen praten over de risico’s en gevaren van wapens. Maar ook docenten met leerlingen, jongeren onderling, professionals met cliënten en toezichthouders en handhavers met burgers. In Almere moet iedereen zich veilig voelen op straat, overdag en ’s nachts. Daarom roepen we de Almeerders op om zich openlijk uit te spreken tegen wapenbezit.”

Bekende Almeerders

Bekende Almeerders zoals Tanja Jess, Ali B, Remy Bonjasky en Jörgen Raymann hebben zich aangesloten bij de campagne. Daarnaast spreken verschillende sleutelfiguren zoals jongerenwerkers, politieagenten en handhavers zich openlijk uit tegen wapenbezit.

De publiekscampagne is een onderdeel van de aanpak jeugdcriminaliteit van de gemeente Almere, een samenwerking tussen zorg, onderwijs en veiligheid.

De aanpak richt zich op het tijdig signaleren en aanpakken van risicogedrag om zo te voorkomen dat het gedrag van jongeren zich ontwikkelt tot zwaar overlastgevend of crimineel gedrag. De campagne wordt verspreid via de socialemediakanalen van de gemeente.