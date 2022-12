Ex-ambtenaar Mildred van D. geeft toe: ik vervalste paspoorten voor Taghi

Van D. heeft haar betrokkenheid toegegeven tijdens verhoren bij de rechter-commissaris, in de aanloop naar de rechtszaak. De Haagse staat donderdag voor de rechtbank in Amsterdam terecht, samen met medeverdachte Faysal N. (40). Hij zou de schakel zijn geweest tussen Van D. en de opdrachtgever(s). N. ontkent en beroept zich vrijwel geheel op zijn zwijgrecht. Hij is een broer van Mohamed Nyabi, die op nationale opsporingslijst staat en wordt gezocht in verband met internationale drugshandel en een gewelddadige ontvoering in Duitsland. Van D. wilde niet zeggen of N. haar contactpersoon is geweest, zoals het Openbaar Ministerie stelt.

Van D. werkte sinds 2003 bij de gemeente Den Haag. Financiële problemen zouden haar tot de corrupte praktijken hebben aangezet. De vrouw zat achter de balie van het inmiddels opgeheven stadsdeelkantoor Leidschenveen-Ypenburg en kon buiten haar collega’s om de vervalste paspoorten uitgeven. De paspoorten werden vervalst met behulp van documenten van zogeheten katvangers, waarbij een andere pasfoto werd geleverd, namelijk die van de persoon die het paspoort zou gaan gebruiken. De katvangers waren vaak kwetsbare personen, zoals verslaafden en zwakbegaafden. Volgens het OM zijn zij verdachte in het geheel, maar is vooralsnog niet tot vervolging overgegaan.

22 vervalste paspoorten

Het strafdossier behelst 22 vervalste paspoorten. Van D. zou met 19 paspoorten bemoeienis hebben gehad, in 14 gevallen ging het om documenten voor zware criminelen. Een aanzienlijk aantal criminelen aan wie een vervalst document was verstrekt is inmiddels geliquideerd. Het onderzoek kwam in 2016 aan te rollen. In april van dat jaar werd Naoufal F., alias ’Noffel’, aangehouden in Ierland. Hij had toen een in Den Haag vervalst paspoort in zijn bezit. F. is inmiddels veroordeeld tot levenslang voor zijn betrokkenheid bij een moord in Almere.

In een onderzoek naar gekraakte cryptoberichten kwam de namen van Van D. en N. bovendrijven. N. ontkent dat hij achter de bijnaam zit die justitie aan hem toeschrijft.

Van D. gaf donderdag in de rechtszaal toe dat zij „een grens is overgegaan.” Zij zegt dat zij niet wist dat het om zware criminelen ging. In juli 2020 is zij ontslagen.