’Meesterlijke’ aanhouding brandstichter brommer Den Haag

Agenten zagen de verdachte in de Schilderswijk na de openlijke brandstichting rond middernacht wegrennen van het Jacob van Campenplein. „Een collega in burger reed op dat moment in een ’burgerauto’ in de buurt. De wegrennende verdachte zag dit voertuig en keek de bestuurder aan. De bestuurder wenkte de verdachte. De verdachte aarzelde geen moment en stapte in kennelijk met de gedachte hulp te krijgen van deze ’burger’”, meldt politiebureau De Heemstraat triomfantelijk op Facebook.

Na het instappen van de verdachte kreeg hij in de gaten wat voor vlees hij in de kuip had en probeerde hij weer weg te komen. „Zover kwam hij echter niet. De collega wist de verdachte onder controle te krijgen.”

Levenslessen

De man is aangehouden. De politie deelt nog twee lessen voor hem in de toekomst: stap nooit bij vreemde mensen in. En: „Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.” Op sociale media kunnen mensen wel om de aanhouding lachen. ’Meesterlijk’ schrijft Els. ’Mooi gepakt’, reageert Betty.

Tijdens het blussen van de brand zou er nog met zwaar vuurwerk richting de aanwezige hulpverleners zijn gegooid, meldt een fotograaf ter plaatse. Het is al weken onrustig in Den Haag vanwege de afgelaste vreugdevuren voor het nieuwe jaar.