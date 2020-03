Cosplay-fanaat in vol ornaat met zwaard en dolken uit trein gehaald

De Cosplay-fanaat werd bij Gouda uit de trein gehaald. Hij droeg een zwaard en dolken (inzet) bij zich. Ⓒ Politie/ANP

GOUDA - Een dronken man die zaterdag met twee dolken en een zwaard in de trein zat, is door medewerkers van de NS overgedragen aan de politie. Dat laat de politie via Facebook weten. De man had een dagje Cosplay (gekostumeerd rollenspel) erop zitten en zat in vol ornaat in de trein.