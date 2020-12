Ex-FvD’ers Nanninga en Eerdmans samen verder

Details geven Nanninga en Eerdmans niet. Maar het zou gaan om een partij waarmee de twee in maart al mee zouden willen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Dat wordt nog een race tegen de klok, want wie mee wil doen moet zich uiterlijk 21 december bij de Kiesraad hebben gemeld en daarbij ook de nodige handtekeningen door het hele land verzamelen.

Nanninga en Eerdmans trokken de afgelopen weken allebei de deur achter zich dicht bij FvD na de knallende ruzie bij die partij. Nanninga is nu met zwangerschapsverlof, maar zit in de Amsterdamse gemeenteraad, is Statenlid in Noord-Holland en Eerste Kamerlid. Eerdmans zit nog namens Leefbaar Rotterdam in de gemeenteraad.

De leegloop bij FvD gaat zondag intussen door. Zo splitsen nog eens vijf Statenleden in Zuid-Holland zich af van Forum. En in Limburg liet Statenlid Nico Vincken weten Forum te verlaten.