Minder dierproeven in apentestcentrum Rijswijk

Het ging om 18 grote dierproefstudies, uitgevoerd op 205 apen. Het jaar daarvoor waren het 21 proeven met 315 apen. De apen werden na afloop van de experimenten afgemaakt of opnieuw ingezet voor een volgend experiment.

Dierenbelangenorganisatie Animal Rights is blij met de daling, maar ziet liever dat het apentestcentrum helemaal sluit. „De overheid wil het aantal proeven op apen verminderen. We juichen dit beleid toe maar enkel als het leidt tot volledige sluiting van het BPRC.”

Eerder dit jaar sprak minister Ingrid van Engelshoven (Wetenschap) met het Biomedical Primate Research Centre af dat het aantal proeven in 2025 met 40 procent is teruggebracht. Het BPRC is het grootste apentestcentrum van Europa.