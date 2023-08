Harm Jan rijdt auto van zijn vrouw op haar verjaardag in gracht bij Paleis Soestdijk

BAARN - Wat voor de 75-jarige Harm Jan Luth uit Soest een mooie dag had moeten worden, begon deze dinsdag met een zware domper. Uitgerekend op de verjaardag van zijn vrouw raakte hij na het boodschappen doen in haar auto te water langs de Biltseweg, nabij Paleis Soestdijk in Baarn.

De 75-jarige Harm Jan had zich de verjaardag van zijn vrouw heel anders voorgesteld. Ⓒ caspar huurdeman