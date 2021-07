Apple Store Amsterdam gesloten vanwege ’corona-omstandigheden’

,,Vanwege de huidige COVID-19-omstandigheden in sommige gemeenschappen, sluiten we tijdelijk de winkel’’, luidt de reactie. Het bedrijf doelt op de stijgende coronacijfers in Amsterdam. Of medewerkers besmet zijn, daar laat het bedrijf niks over los.

Het is onduidelijk hoelang de winkel gesloten blijft. Het bedrijf zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden. Op de site staan de openingstijden voor deze week in ieder geval op gesloten.

Personeelstekort

De website One More Thing meldt dat de winkel 10 dagen dicht is. Er zou sprake zijn van een personeelstekort, omdat Apple-medewerkers in thuisisolatie moeten blijven na klachten, een positieve test of contact met een besmet persoon.

De twee andere winkels in Den Haag en Haarlem blijven voorlopig nog wel open.