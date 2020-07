Irritatie op EU-top: Rutte houdt rug recht

Premier Rutte houdt zijn poot stijf op de EU-top in Brussel. Ⓒ EPA

Brussel - In een ultieme poging om alle ingewikkelde knopen te ontwarren proberen de 27 EU-leiders zondag toch nog een akkoord te bereiken over de coronamiljarden en de Europese meerjarenbegroting. Maar de vermoeidheid slaat toe en de onderlinge irritaties lopen op. Vooral één persoon mag zich in de bijzondere aandacht van al zijn collega’s huldigen: premier Rutte blijft hameren op strenge voorwaarden voor hulp en geldt daarbij als onbuigzaam.