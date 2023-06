President Macron: niets rechtvaardigt de dood van een jongere

Macron wees erop dat recht moet geschieden en iedereen kalm moet blijven. Premier Elisabeth Borne heeft na een gesprek met de burgemeester van de betrokken voorstad Nanterre beklemtoond dat alles in het werk wordt gesteld om te weten te komen wat er precies is gebeurd. „Ik wens dat ons verlangen de waarheid te kennen onze woede bedwingt.”

Rellen

In Nanterre en andere voorsteden in de buurt waren hevige onlusten in de nacht van dinsdag op woensdag naar aanleiding van de dood van Naël. Daarbij raakten 24 agenten gewond en zijn meer dan dertig arrestaties verricht. Naël zat ’s morgens achter het stuur van een auto die werd aangehouden voor een verkeerscontrole door twee motoragenten. Naël gaf gas en reed hard weg. Daarop vuurde een van de twee agenten op de auto en trof de jonge bestuurder dodelijk.

Van het incident zijn op sociale media beelden verspreid. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin noemde ze schokkend en heeft tot kalmte gemaand. Ook veel anderen reageerden geschokt, onder wie politici en voetballer Kylian Mbappé. Hij noemt het incident onacceptabel. Op sociale media en in de politiek is ook veel steun voor de agenten. Het gaat volgens de politiechef om ervaren agenten zonder problemen in hun dossiers.

De regels voor het gebruik van vuurwapens door agenten zijn in 2017 aangepast en volgens sommige media minder duidelijk geworden. Een agent mag in beginsel het vuur openen als iemand in een auto geen gevolg geeft aan een bevel te stoppen en er geen andere manier is om de auto tot stilstand te krijgen. Maar de bestuurder zou door door te rijden, naar de inschatting van de agent, ook een gevaar voor zichzelf of voor anderen moeten vormen voor er geschoten kan worden.

De autoriteiten vrezen nieuwe rellen komende nacht en hebben 2000 politiemensen vooral naar het departement Hauts-de-Seine gestuurd waar Nanterre de hoofdstad van is. De moeder van Naël heeft opgeroepen tot een stille tocht donderdagmiddag voor de prefectuur, het kantoor van het bestuur van het departement. De familie heeft de agent en de politie aangeklaagd. Hauts-de-Seine is het op een na dichtstbevolkte departement van het land met meer dan 1,6 miljoen inwoners.