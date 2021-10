KNMI: woensdag code geel in kustgebieden vanwege windstoten

Binnenland

Eerste lokale vorst in het najaar gemeten

Voor het eerst dit najaar is lokaal vorst gemeten. Op weerstation Ell (in de buurt van Weert) daalde rond 8 uur het kwik naar -0,6 graden, meldt Weeronline. De laatste keer dat het in ons land vroor was op 8 mei toen de temperatuur bij meetpunt Twente daalde naar -1,8 graden.