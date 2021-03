Hoekstra keihard over aantekeningen Ollongren: ’Bizar inkijkje’

Ollongren hield de aantekeningen donderdagochtend in het zicht van de camera’s toen ze het Binnenhof verliet nadat ze een positieve uitslag van haar coronatest had gekregen. Daarin gaat het onder meer over een ’functie elders’ voor het oververmoeide CDA-Kamerlid Omtzigt, de ’onderhandelingsstijl’ van Hoekstra. Ook staat er de notitie ’keuze Hoekstra, post kabinet’.

Hoekstra reageert op Twitter woest op het uitlekken van de notities: „Bizar, dit inkijkje in de aantekeningen van verkenner Ollongren. Onderwerpen die geen van allen met mij zijn besproken en waar zij ook niet over gaat.”

Ook SP-leider Lilian Marijnissen vraagt om opheldering, vooral omdat er wordt gesproken over de positie van Kamerleden. „Eerder werd er in de ministerraad al over kritische Kamerleden gesproken. Nu ook in de formatie? De verkenners moeten hier snel uitleg over geven.”