LIVE | Experts België pleiten voor zwaardere maatregelen

Binnenland

Politie vindt groot wapenarsenaal na wilde achtervolging Vianen

De politie heeft in Amsterdam zeven mensen aangehouden voor wapenbezit en handel in vuurwapens. Onder de verdachten zijn een 26-jarige Amsterdammer, twee Belgen en een vrouw van 18 jaar die in een woning in de Comeniusstraat is aangehouden. Daar vond de politie meerdere automatische wapens, munitie ...