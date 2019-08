Directeur gevangenis overgeplaatst om Epstein

Ook twee medewerkers van het Metropolitan Correctional Center die op de afdeling van Epstein werkten, zijn met verlof gestuurd, aldus het ministerie.

Epstein, die ooit Trump en de voormalige Democratische president Bill Clinton onder zijn vrienden telde, werd op 6 juli gearresteerd. Hij zei niet schuldig te zijn aan de beschuldigingen van misbruik van tientallen minderjarige meisjes.

De miljardair werd zaterdagochtend dood aangetroffen, nadat hij zichzelf blijkbaar in zijn cel had opgehangen. De steenrijke misbruikverdachte was enkele weken voor zijn dood ook al gewond aangetroffen. Hij zou daarna onder verscherpt toezicht zijn geplaatst, maar dat was kennelijk weer ingetrokken.

