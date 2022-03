Verliefde Vietnamees probeert in roeibootje van Thailand naar India te varen

Na een reis van tweeduizend kilometer en drie weken varen, is zijn expeditie bijna fataal afgelopen. De man was door zijn voorraad eten en drinken heen. Bovendien had hij ook geen goed kompas bij zich. Hij was hierdoor na drie weken varen nog altijd in Thaise wateren was toen een legerboot hem opmerkte.

Volgens zijn eigen verklaringen trouwde de 37-jarige man twee jaar geleden met een vrouw uit India, maar werd hij door de coronacrisis van zijn vrouw gescheiden.

Vissers zagen de rubberboot ongeveer 14 kilometer voor de Similan-eilanden in de Andamanse Zee en sloegen alarm. Volgens de Thaise marine had hij alleen een bijna lege drinkwaterfles, een koffer en tien lege pakjes instantnoedels bij zich.

Opblaasboot

De Vietnamees verteld zijn redders dat hij op 2 maart van Ho Chi Minh City naar Bangkok was gevlogen. Van daaruit wilde hij doorvliegen naar India, maar kon geen visum krijgen. Volgens zijn eigen verklaringen nam de minnaar vervolgens een bus naar Phuket in het zuiden van Thailand en kocht daar de opblaasboot. Op 5 maart vertrok hij. Hij is niet duidelijk wanneer hij zijn vrouw weer in zijn armen kan sluiten.