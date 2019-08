Deze vier Nederlandse politici grepen pijnlijk mis

Ruud Lubbers, Jeroen Dijsselbloem, Frans Timmermans en Jan Peter Balkenende strandden in het zicht van de haven. Ⓒ AFP / ANP

BRUSSEL - Het mislopen van een topbaan bij het IMF voor Jeroen Dijsselbloem is de tweede diplomatieke kater voor Nederland in korte tijd. De PvdA’er schaart zich in een illuster rijtje van Nederlanders die een topjob misten. Maar al te vaak is het het typisch Nederlandse, belerende vingertje dat onze ambities in de weg zit.