Vertrouwen D66-stemmers in Kaag zakt weg

Dat blijkt uit onderzoek onder 28.000 mensen door het EenVandaag Opiniepanel. Alleen de achterban van de VVD schaart zich in meerderheid, ongeveer twee derde, nog achter doorformeren. Bij partijen op de flanken zoals PVV, FvD en SP staat men het gretigst te springen op nieuwe verkiezingen.

Maar ook bij de achterbannen van D66 en CDA, potentiële partijen in een minderheidskabinet, zijn steeds meer mensen wel klaar met de formatie die al ruim een half jaar voortmoddert. Bij CDA vindt iets meer dan de helft het nu tijd voor nieuwe verkiezingen, bij D66 is die groep al bijna net zo groot als degene die pleit voor verder formeren.

In het EenVandaag-onderzoek valt verder op dat door de stroeve formatie het vertrouwen van D66-stemmers in partijleider Kaag hard wegzakt. In mei, kort na D66’s verkiezingszege, had 91 procent van hen nog ’veel/redelijk veel’ vertrouwen in haar.

Incidenten

Maar na een reeks incidenten – bijvoorbeeld rond de inmenging in de Kaag-docu van VPRO, het afserveren van VVD-leider Mark Rutte in de HJ Schoo-lezing en het aftreden als minister van Buitenlandse Zaken vanwege de chaotische aftocht uit Afghanistan, is dat goede rapportcijfer flink weggezakt. Iets minder dan 70 procent van de D66-stemmers heeft nu nog vertrouwen in de leider.

CDA-leider Wopke Hoekstra krabbelt in dat opzicht, na een flinke zomerdip weer op. In Rutte blijft ondanks alles het vertrouwen torenhoog.