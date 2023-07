Australiër die maanden in de Stille Oceaan dreef, laat hond Bella achter in Mexico

Drie maanden hebben ze samen op een kleine catamaran doorgebracht in de Stille Oceaan. Het plan van Shaddock was om vanuit La Paz in Mexico naar Frans Polynesië te varen, maar door een storm werd de technische apparatuur beschadigd. De twee konden niet meer verder varen en van koken was ook geen sprake meer. Ze aten rauwe vis en spaarden regenwater om te kunnen drinken.

Het tweetal werd uiteindelijk op bijna 2000 kilometer van land gered door een vissersboot nadat ze opgemerkt waren door een helikopter. Ze werden zo terug naar Mexico gebracht. Tijdens een persconferentie eerder deze week na zijn aankomst in Mexico, prees Shaddock zijn hond Bella nog voor haar dapperheid. Maar nu is het volgens Shaddock tijd om Bella achter te laten, daar waar hij haar gevonden heeft.

„Bella vond me in het midden van Mexico. Ze is Mexicaans”, zei hij over hun ontmoeting aan New York Post. „Ik heb drie keer geprobeerd een thuis voor haar te vinden maar ze bleef me maar volgen. Ze is een stuk moediger dan ik, dat is zeker”, aldus Shaddock. Het leek wel alsof Bella haar baasje had gekozen en niet omgekeerd. Maar nu heeft Shaddock toch een baasje gevonden: Genaro Rosales, een van de bemanningsleden van de vissersboot dat hen redde. Die had hem verzekerd dat er goed voor haar zou gezorgd worden.

Export van dieren verboden

Het importeren van huisdieren naar Australië kan een zeer langdurige en moeizame procedure zijn waarbij chips, vaccinaties en quarantaines aan te pas komen. En dat kan enkel uit „goedgekeurde” landen. Mexico staat helaas niet op die lijst. En dus zou het nog moeilijker zijn om Bella mee te kunnen nemen. Ze zou dan waarschijnlijk naar een land moeten gaan, daar verzorgd worden en dan nog is de kans klein dat ze in aanmerking komt om naar Australië te reizen.