Grote politiemacht aanwezig tijdens uitvaart kopstuk Satudarah

Tientallen mensen hebben zich aan het begin van de middag bij het uitvaartcentrum verzameld. Ze zijn veelal in het zwart gekleed en meerderen dragen een gele band om hun arm, de kleuren van de motorclub. Ze dragen geen hesjes van de club. De weg naar het uitvaartcentrum is door de politie afgezet.

In de Holendrechtstraat in Amsterdam-Zuid kwamen maandagavond al veel mensen samen bij het huis van de moeder van Belserang. Bij een woning stonden partytenten, er klonk harde muziek en er werd vuurwerk afgestoken, is te zien op beelden van de lokale zender AT5. De politie kreeg diverse meldingen van geluidsoverlast.

De route van het uitvaartcentrum naar begraafplaats Zorgvlied geldt dinsdag als veiligheidsrisicogebied. De burgemeesters van Amsterdam en Amstelveen hebben dit besloten omdat er is aangekondigd dat mensen op diverse plekken afscheid willen nemen van Belserang. Zo kunnen ze controleren of iemand bijvoorbeeld vuurwerk bij zich heeft.

Belserang was lid van motorclub Satudarah die door de rechter verboden is. Daardoor mogen leden niet hun zogeheten ’colors’ (clubhesjes) dragen. De politie treedt op als dat toch gebeurt, aldus de Amsterdamse burgemeesters Femke Halsema en haar collega Tjapko Poppens van Amstelveen. Halsema en Poppens geven aan dat ze de wens van de nabestaanden respecteren om Belserang een waardig afscheid te geven. Maar ze houden er wel „ernstig rekening” mee dat de uitvaart „mensen aantrekt die de openbare orde verstoren of strafbare feiten plegen.”