Motorrijder (31) komt om bij ongeval op de A10

Het incident vond omstreeks 01.10 uur plaats. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht maar overleed daar aan zijn verwondingen.

Het Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen (TOEV) stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het ongeval. De familie van het slachtoffer is door agenten van de eenheid Amsterdam in kennis gesteld.