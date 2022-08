Beschietingen rond kerncentrale Zaporizja: ’De tijd dringt’

Sinds vorige week wordt er opnieuw hevig gevochten rond de kerncentrale van Zaporizja, waardoor opnieuw vrees voor een enorme kernramp is ontstaan. Rusland en Oekraïne beschuldigden elkaar ervan op de kerncentrale te schieten.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zaterdagavond in zijn videoboodschap gezegd dat Russische soldaten die op de kerncentrale schieten een „speciaal doelwit” zullen worden van Kiev. De Russen maken volgens de president op een „uiterst cynische manier” gebruik van de centrale door zich er eigenlijk bijna letterlijk in te verschuilen. Volgens hem moet er dan ook een heftige reactie komen. Hij wijst op sancties, maar volgens hem moeten ook alle „functionarissen van de terreurstaat” zich verantwoorden voor een internationaal gerechtshof.

In de video waarschuwde Zelenski Russische soldaten. „Iedere Russische militair die op de centrale schiet, moet begrijpen dat hij een speciaal doelwit wordt voor onze inlichtingendienst, voor onze speciale diensten, voor ons leger.”

Strijd om elektriciteit

De Russen namen de controle in de kerncentrale al redelijk snel na de invasie over. Twee van de zes reactors zouden momenteel actief zijn, maar volgens Oekraïne probeert Rusland de centrale opnieuw te verbinden met de Krim en zullen ze de elektriciteit in Oekraïense steden afsluiten.

De situatie rond de kerncentrale is al een tijd gespannen. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft al meermaals gevraagd om zo snel mogelijk experts toegang te verlenen tot de centrale. „De tijd dringt”, beklemtoonde directeur-generaal Rafael Grossi eerder deze week al. Hij riep de strijdende partijen daarom op een einde te maken aan alle militaire acties die een bedreiging vormen voor de nucleaire veiligheid.