Opnieuw huiswerk voor Van der Burg over asieldwang

Wat dat huiswerk exact is, daarover wil hij niets zeggen. Over de dwangwet – inmiddels vergoelijkend spreidingswet genoemd – wordt al weken gebakkeleid in politiek Den Haag. Aanvankelijk stelde de VVD zich op het standpunt weigerende gemeenten niet te willen dwingen, maar na druk van coalitiepartners D66, CDA en CU gaat de liberale fractie volgens betrokkenen toch weer door de pomp, zo meldde De Telegraaf deze week al. Volgens ingewijden is de fractie geschrokken van de reacties die dat heeft opgeleverd en is er daarna toch weer steviger onderhandeld.

Een discussiepunt is of de wet tijdelijk van kracht zou moeten zijn. En als dat zo is, hoelang dat dan zou moeten. Ook over het aantal te verspreiden asielmigranten wordt nog gesproken. Van der Burg herhaalde donderdag zijn wens: „Ik heb een wet nodig die ervoor zorgt dat alle gemeenten een bijdrage kunnen leveren. We moeten daarin ook zorgen voor goede spreiding over Nederland.”

’Buitengewoon ingewikkeld’

Vrijdag zal de VVD-bewindsman zijn kabinetscollega’s bijpraten over ’de laatste stand van zaken’. Van der Burg wilde de wet eigenlijk voor 1 oktober klaar hebben, maar dat is niet gelukt. Hij zegt dat het ’buitengewoon ingewikkeld is om dit op een goede manier te doen. „En er op een zodanige manier voor te zorgen dat er zowel draagvlak is bij de Nederlandse bevolking, die ook niet alle gevallen zit te wachten op een azc in iedere gemeente. Maar ook bij de Nederlandse gemeenten en voor voldoende draagvlak in het parlement.”

Van der Burg ging niet in op vragen over gevoeligheden binnen zijn eigen VVD-achterban en VVD-fractie. Eerder uitten veel VVD’ers al forse kritiek op het voornemen gemeenten te verplichten asielzoekers te huisvesten. De VVD-bewindsman erkent dat hij ’deadline na deadline’ mist. „Dat is de realiteit.” Eigenlijk moest het wetsvoorstel er namelijk al op 1 oktober zijn.