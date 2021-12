Perfect bewaard gebleven babydino ontdekt in China

Dat meldt persbureau AFP. Het embryo werd ontdekt in Ganzhou in Zuid-China. Vermoedelijk gaat het om een tandloze Oviraptor, maar heeft nu de naam Baby Jingliang gekregen.

Onderzoeker Dr Fion Waisum Ma zei dat het „het beste dinosaurusembryo is dat ooit in de geschiedenis is gevonden.” De ontdekking heeft onderzoekers een beter inzicht gegeven in het verband tussen dinosaurussen en moderne vogels. Het fossiel toont aan dat het embryo zich in een gekrulde positie bevond dat ook bij vogels wordt gezien voordat ze uit het ei komen.

„Dit wijst erop dat dergelijk gedrag bij moderne vogels eerst evolueerde en ontstond bij hun dinosaurische voorouders”, vertelde Dr. Ma aan het persbureau AFP.

Oviraptorosauriërs, wat „eierdiefhagedissen” betekent, waren dinosauriërs met veren die in wat nu Azië en Noord-Amerika is leefden tijdens het late Krijt - tussen 100 miljoen en 66 miljoen jaar geleden.

’Een van de meest verbluffende dinosaurusfossielen’

Paleontoloog Prof Steve Brusatte, die ook deel uitmaakte van het onderzoeksteam, tweette dat het „een van de meest verbluffende dinosaurusfossielen” was die hij ooit had gezien, en dat het embryo op het punt stond uit te komen.

Baby Yingliang is 27 cm lang van kop tot staart, en rust in een ei van 27 cm lang in het Jingliang Stone Natuurhistorisch Museum in China.

In 2000 werd het fossiel al gevonden in het zuiden van China, maar werd pas toen met de verbouwing van het museum onderzocht. Onderzoekers vermoedden namelijk al dat het ei een embryo bevatte. De komende jaren wordt Baby Jingliang bestudeerd. Onderzoekers zullen scantechnieken gebruiken om een beter beeld te krijgen van het volledige skelet.