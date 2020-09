Prinsjesdag: wie iets wil zien blijft thuis

„Er is maandenlang heel hard gewerkt maar we zijn er nu helemaal klaar voor. We hebben groen licht van het RIVM en het Outbreak Management Team”, geeft Bruijn aan tijdens een korte rondleiding door de Grote Kerk.

’Respect voor de traditie’

Voor de ’ceremoniemeester’ was het van groot belang dat het ’feest der democratie’ kon doorgaan. „We houden rekening met de protocollen maar hebben zeker respect voor de traditie en het ceremoniële gedeelte.”

In de afgelopen dagen werden tijdens een logistieke monsteroperatie onder andere de twee tronen voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima verhuisd van de Ridderzaal naar de Grote Kerk in het centrum van de stad. Ook de bekende rode stoelen voor het kabinet en de leden van de Staten-Generaal werden verhuisd en op 1,5 meter afstand gezet.

Wachtlijst

„Het was voor ons prioriteit om alle Kamerleden en ministers in ieder geval te kunnen plaatsen. We hebben zelfs tien genodigden van de enorme wachtlijst blij kunnen maken met een plekje”, geeft Jan Anthonie Bruijn aan.

Voor Bruijn bestond het afgelopen jaar uit veel overleg. „Zo hebben we uitvoerig gesproken met de minister van Defensie. Normaal zijn er 12.500 militairen betrokken bij Prinsjesdag. Nu zal er alleen bij de entree voor de kerk een kleine afvaardiging zijn. En uiteraard met de burgemeester van Den Haag is er veel afstemming geweest. Zo is er besloten om geen rijtoer te houden om te voorkomen dat er toch mensen naar de stad komen”, geeft hij aan.

„Wie iets wil zien, moet thuis voor de buis blijven”, waarschuwt de voorzitter van de Verenigde Vergadering nog maar eens. Ook burgemeester Jan van Zanen liet al weten dat er niets te zien is in zijn stad. Zo worden om de Grote Kerk grote schermen geplaatst zodat alles zich afspeelt buiten het gezichtsveld van eventuele nieuwsgierigen.

Geen felle kleuren

De laatste puntjes werden maandag op de i gezet in de Grote Kerk waar een kwintet van het Residentie Orkest ook nog even een kleine generale repetitie hield. „We hebben zelfs bij de bloemen wat soberheid in laten brengen. Geen felle kleuren. Het is allemaal vanwege de coronacrisis ingetogen en dat willen we ook doorvoeren in de decoratie”, legt de directeur uit samen met voorzitter Jan Bruijn.

De laatste voorbereidingen in de Grote Kerk van Den Haag. Ⓒ Serge Ligtenberg

Voor de Verenigde Vergadering is ook speciaal een muziekstuk gecomponeerd naar de muziek van componist Leo Smit, die in de oorlog werd vermoord in Sobibor. „Het is dit jaar ook nog eens bijzonder omdat 75 jaar geleden er na de oorlogsjaren weer Prinsjesdag werd gevierd. We hebben daarom voor zijn werk gekozen. We staan dus zo stil bij het feit dat de democratie 75 jaar geleden ook weer werd hersteld.”

Gouden letters

De gasten die morgen de Grote Kerk betreden hebben allemaal een gezondheidsverklaring ingevuld en komen per busjes aan. „Wij hebben voor iedereen daarvoor speciaal een mondkapje laten maken”, vertelt Bruijn terwijl hij een zwart exemplaar met daarop in gouden letters Prinsjesdag 2020 uit zijn zak haalt. „En uiteraard zijn er diverse punten waar de handen kunnen worden ontsmet.”

Voor voorzitter Jan Anthonie Bruijn is er dinsdag nog wel een bijzonder moment. Hij zal namelijk de enige zijn die duidelijk ’Lang leve de Koning, hoera, hoera, hoera’ uitspreekt.