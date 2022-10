Drugshandelaar langer vast in onderzoek naar liquidaties

W. zou achter de moord op Kelvin Maynard (32) zitten. Deze oud-profvoetballer werd op 18 september 2019 doodgeschoten in Amsterdam-Zuidoost. Politie en Openbaar Ministerie zeiden in augustus dat de moord op Maynard verband houdt met de moord op de 23-jarige Genciël Feller. Hij werd op 2 september 2019 vermoord op Curaçao nadat hij een maand eerder in Almere ternauwernood een aanslag op zijn leven had overleefd.

Piet W. werd in maart aangehouden op Aruba en overgedragen aan Nederland. Hij werd gezocht omdat hij nog drie jaar moest uitzitten van een eerder opgelegde celstraf van zeven jaar. Daartoe was hij in 2014 veroordeeld, eveneens wegens grootschalige cokehandel. W. zat in het laatste deel van zijn detentie en had een enkelband.