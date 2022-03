Indrukwekkende beelden: twee Oekraïense soldaten trouwen nabij Kiev

Het feit dat Oekraïne momenteel oorlogsgebied is, weerhield Soldaten Lesia Ivashchenko en Valerii Fylymonov niet om elkaar het jawoord te geven. „We hebben besloten te trouwen omdat we in spannende tijden leven en je weet nooit wat er morgen met je gaat gebeuren”, zegt bruidegom Filimonov tegen RTE News.

De bruiloft vond plaats bij een controlepost. De bruid en bruidegom droegen hun militaire uniformen in plaats van een trouwjurk en smoking. Daarnaast gaf het kersverse bruidspaar elkaar geen ring, maar een helm.

Tekst gaat verder onder de foto’s

Ⓒ AP

Ⓒ AP

Ⓒ REUTERS

Ⓒ REUTERS

De burgemeester van Kiev Vitali Klitschko was ook aanwezig bij de ceremonie en zegt tegen RTE News: „Ik wil ze een cadeau geven. Maar het cadeau voor elke Oekraïner is om de oorlog te beëindigen.” Op Twitter plaats hij daarnaast een fragment van de bruiloft MET de tekst: „Het leven gaat door! We zullen het leven van Kiev, Kievieten en onze staat beschermen!"