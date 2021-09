Podcast met Wierd Duk ’Gesel van deze tijd: politici die struikelen over de vraag of alleen vrouwen een baarmoeder hebben’

Een belangrijke Labour-politica durfde niet te antwoorden op de vraag ‘Is het transfoob om te stellen dat alleen vrouwen een baarmoeder hebben?’ Als je tegenwoordig één woord zegt dat bij de ‘woke-inclusitie’ in het verkeerde keelgat schiet ben je niet alleen je baan kwijt, maar krijg je bovendien niet zelden te maken met bedreigingen, zegt Wierd Duk in een nieuwe aflevering van de podcast Het Land van Wierd Duk. Terwijl in het Westen de politieke kaste zich met dit soort hallucinante anti-wetenschappelijke discussies bezighoudt, verliest een groot deel van het electoraat nog meer vertrouwen in de politiek. Duk gaat in op de moeizame formatiebesprekingen en op de buitenissigheden van de coronapas: die maakt het voor ongevaccineerde kinderen onmogelijk om nog deel te namen aan allerlei activiteiten.