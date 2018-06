Russische ambassadeur kondigt vergelding aan

Nederland zet de twee Russen het land uit omdat de Russische regering volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) niet meewerkt om de waarheid over de aanslag op een voormalige dubbelspion in het Verenigd Koninkrijk boven tafel te krijgen. De Rus Sergej Skripal en zijn 33-jarige dochter Joelia werden vergiftigd met zenuwgas. Ze liggen in het ziekenhuis, volgens Britse media in zorgwekkende toestand.

De Britse regering stelt dat Rusland achter de aanslag zit en zette zelf ook diplomaten uit. Bevriende landen, waaronder de VS en Europese landen, doen hetzelfde, ook al heeft Londen geen doorslaggevend bewijs geleverd.

Shulgin spreekt van een „onvriendelijk gebaar” en stelt dat de relatie tussen Rusland en Nederland „al niet op zijn best is en meer onder druk zal komen te staan.”