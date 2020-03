Verdachte gezinsmoord Etten-Leur opgepakt dankzij alerte voorbijgangers

Een politiewoordvoerster laat weten dat Onur K. inmiddels vastzit nadat hij dinsdagmiddag rond 15.00 uur in zijn woonplaats op straat kon worden aangehouden dankzij twee alerte voorbijgangers. Één voorbijganger gaf omstreeks 15.10 uur telefonisch aan de politie door dat hij de gezochte man zag lopen op een viaduct over de A58 bij het Trivium. Een tweede melder bleef zijn positie doorgeven waarna de verdachte kon worden gearresteerd.

Burgemeester Miranda de Vries reageert via Twitter verheugd op het nieuws: „Goed om te horen dat de verdachte is aangehouden. Goed werk van de politie. Wellicht brengt dit - naast het grote verdriet - ook rust voor mensen die angstig waren.”

Ilhan Tüfekçi is voorzitter van de Bilal-i Habesi Moskee in Etten-Leur en voert namens de van oorsprong Turkse familie het woord. Hij is content met de aanhouding: „Dit is een positieve ontwikkeling.”

Tüfekçi deed eerder in De Telegraaf een oproep in de richting van de vader om zich te melden bij de politie. „Wat er ook gebeurd is en waar je ook bent. Leg een verklaring af zodat de politie verder kan met het onderzoek. Dat is echt beter voor iedereen.”

Vanwege het coronavirus is het niet mogelijk om een herdenkingsdienst voor de slachtoffers te houden in moskee aan de Lambertusstraat in Etten-Leur. „Wij zijn allemaal in diepe rouw gedompeld maar moeten dat thuis verwerken”, aldus Tüfekçi.