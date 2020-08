Pornohuis Haarlem blijkt onverkoopbaar

„De maagdelijke witte laag van de vertrutting”, zo noemt Willemijn het zelf. Tot 1 augustus gaf ze zichzelf, maar die deadline is nu verstreken. Het appartement, met jacuzzi, driepersoonsbed en „haken in het plafond waar je leuk aan kon experimenteren”, werd door haar verhuurd aan iedereen die maar behoefte had aan wat spanning. Maar onlangs moest ze de deuren sluiten van de gemeente en ging het huis in de verkoop.

Voor drie ton kan het nu van jou zijn, maar er heeft zich nog geen koper gemeld. Dit tot grote teleurstelling van de kunstenares. „Alles wat gekleurd is gaat weg, alles wat leuk is gaat weg. Ik doe er ook gewoon stom laminaat in”, zo vertelt ze aan NH Nieuws.

Op een foto op Funda is te zien dat ze inderdaad de roller in de hand genomen heeft. „Nieuw sausje en prijswijziging verwacht”, aldus de makelaar. „Terwijl de verf droogt, kun je vast een bezichtiging reserveren voor dit heerlijke lichte appartement.”