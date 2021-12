Historici: Engelse koning Edward V werd niet vermoord door Richard III maar leefde onder valse naam verder

Buitenland

Tweede tijdcapsule gevonden in Virginia onder beeld generaal Lee

In de Amerikaanse staat Virginia is in het voetstuk, waarop tot voor kort een bronzen beeld van generaal Robert E. Lee stond, een tweede tijdcapsule gevonden. Vorige week vonden bouwvakkers die het voetstuk aan het weghalen zijn al een doos met daarin onder meer een almanak uit 1875.