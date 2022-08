Mogelijk hittegolf op komst: tropische temperaturen, veel zon en nauwelijks regen

De kans is groot dat de temperaturen de komende week verder zullen stijgen. In het zuiden en zuidoosten van het land krijgen we waarschijnlijk zelfs een hittegolf. Op donderdag en zaterdag verwacht de weerdienst zelfs tropische temperaturen van rond de 30 graden. „Daarmee lijkt ook een officiële landelijke hittegolf in de maak.”

Strandweer

Op dinsdag krijgen we in heel Nederland te maken met tropische temperaturen, zelfs op de stranden. Het is de hele week erg warm voor de tijd van het jaar. Op zondag valt het relatief mee met de warmte. Op de meeste dagen is er veel zon. Ook de droogte houdt aan en dat is vooral voor de natuur geen goed nieuws.

Bij de start van de nieuwe week koelt het ’s nachts nog af naar temperaturen tussen de 12 en 16 graden. De tweede helft van de week worden de nachten echt zwoel, vooral in de steden waar de temperatuur minder snel zakt.

Afkoelen

Naarmate de week vordert neemt ook de luchtvochtigheid toe. Het is dus zaak om ’s avonds en ’s nachts alle ramen en deuren open te zetten om je huis af te koelen. Toch verwachten meteorologen geen drukkende warmte vanwege de matig waaiende oostenwind.

„Mocht de weersverwachting uitkomen dan is mogelijk op zaterdag sprake van een officiële landelijke hittegolf. De laatste landelijke hittegolf was in 2020 en duurde van 5 tot en met 17 augustus”, aldus de weerdienst.