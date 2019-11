Binnenvaartschip met diesel dreigt te kantelen

Ⓒ MediaTV

ROTTERDAM - Een binnenvaartschip in de Tweede Petroleumhaven in Pernis, in het Rotterdamse havengebied, is in de problemen gekomen. Door nog onbekende oorzaak dreigt het schip te kantelen, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio Rijnmond. Het schip is geladen met diesel.