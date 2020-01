Noah en Emma blijven populair, maar Frenkie en Donny in opmars

De naam Frenkie op plek 301, is waarschijnlijk te koppelen aan voetballer Frenkie de Jong. Maar ook een stijging van het aantal kinderen met de naam Donny is opvallend. Deze naam stond in 2018 nog op plek 531 en afgelopen jaar op plek 263 en is mogelijk te linken aan de populariteit van de Amsterdamse voetbalclub en speler Donny van de Beek.

Bij de meisjes wordt de naam Meghan steeds populairder. In 2018 kwam die naam nieuw binnen op plek 465, maar dit jaar is de naam licht gestegen naar plek 429.

De naam Badr, wellicht vanwege de media-aandacht rondom bokser Badr Hari, kwam afgelopen jaar na een paar jaar afwezigheid ook weer in de lijst, op plek 551. Rico staat al jaren tussen de populairste namen, maar moest het dit jaar wel doen met een lagere notering. De naam daalde van plek 322 in 2018 naar plek 416 afgelopen jaar.

Populairste kindernamen in 2019

785 keer gaven ouders hun zoon de naam Noah en 731 meisjes werden Emma genoemd.

Voor meisjes is ook de naam Mila populair: die naam staat op de tweede plaats en is 671 keer aan een kindje gegeven. Sophie blijft ook in trek. Sinds vorig jaar ’lopen’ er weer 645 meisjes extra rond in ons land met die naam. De populairste meisjesnaam uit 2018, Julia, belandde in 2019 op nummer 5: 630 meisjes kregen die naam.

Bij de jongens werden vorig jaar 717 baby’s Daan genoemd; die naam belandde daarmee op de tweede plek. De naam Lucas (in 2018 op 1) doet het ook nog steeds goed en staat nu op nummer 3.

De SVB kan de lijst met populaire kindernamen geven omdat de organisatie de kinderbijslag uitbetaalt en inzicht krijgt in welke namen pasgeboren baby’s hebben gekregen. In ons land werden vorig jaar 169.189 baby’s geboren: 86.653 jongens en 82.536 meisjes. De SVB baseert dit op gegevens tot en met november.