Rust op Kaageiland wreed verstoord door grote brand: ’Hoorde opeens geschreeuw’

Door Peter van der Hulst Kopieer naar clipboard

Ⓒ Flashlight Fotografie

KAAG - In de zomer is Kaag een pleisterplaats voor watersporters. Op de donkere dagen van het jaar is het eiland in winterslaap. Maar die wordt zondagavond wreed verstoord door een uitslaande brand bij jachthaven en motel Eijmershof. In de nachtelijke uren is nog steeds een bewoner vermist. „We vrezen het ergste”, laat een woordvoerder van de brandweer weten.