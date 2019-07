Vuurwerkfestival Scheveningen afgeblazen

Het festival groeide de afgelopen decennia uit tot het grootste vrij toegankelijke vuurwerkevenement van Europa, waarbij diverse landen tegen elkaar streden. Voor Scheveningen betekende het – als alles doorging – hele drukke weekenden met een overvolle badplaats en lange files.

De organisatie baalt als een stekker en wijst met de beschuldigende vinger richting de gemeente, die eerder ook vanwege de werkzaamheden op de boulevard zorgen uitte over de veiligheid. „Er is zoals ieder jaar ontzettend veel tijd gestoken in het schrijven van veiligheidsplannen en mobiliteitsplannen tot het verkrijgen van de vergunning. Na het indienen van het tweede veiligheidsplan kwam de gemeente met een nieuwe lijst aan feedback en eisen”, legt voorzitter Bjorn van Dijl van de Stichting Internationaal Vuurwerkfestival uit. „Zo moesten wij als organisatie onder andere de garantie geven voor het aantal personen dat zou komen, hetgeen natuurlijk niet mogelijk is omdat het een open toegankelijk festival is.”

Door alle regeltjes was september al niet meer haalbaar en is het besluit gevallen om helemaal de stekker uit de editie van 2019 te trekken. Van Dijl noemt het ook de prijs van het succes. „Wij hopen volgend jaar aan alle gestelde eisen te kunnen voldoen zodat iedereen op Scheveningen alsnog kan genieten van de spectaculaire vuurwerkshows van de 40e editie.”