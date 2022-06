Moordenaar Milica van Doorn in gevangenis overleden

Dat heeft de advocaat van de nabestaanden van Milica, Richard Korver, desgevraagd bevestigd. Er zou geen sprake zijn van een misdrijf, noch van zelfmoord. De man overleed omstreeks 11 uur zondagmorgen, na het sporten. Reanimatie mocht niet meer baten. Wat de doodsoorzaak precies is moet nog worden onderzocht.

De advocaat van Hüseyin A., Gerald Roethof, reageerde zondagavond ontstemd op het feit dat nabestaanden van Milica en de pers eerder op de hoogte waren van het overlijden, dan de familie van Hüseyin A. en zijn advocaat. ,,Dit had echt anders gemoeten.” Volgens Roethof wordt er maandag beslist of sectie noodzakelijk is.

Broer

De moord op Milica bleef lange tijd onopgelost. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries beet zich vast in de zaak en wist voor elkaar te krijgen dat er een dna-verwantschapsonderzoek werd gestart. Hüseyin A. deed daar zelf niet aan mee, maar zijn broer wel. Dat leidde in december 2017 tot zijn aanhouding.

Hüseyin A. verklaarde aanvankelijk dat hij was bezeten door geesten, maar beweerde later dat hij in 1992 een geheime seksuele relatie had met Milica. Dat zou de vondst van zijn sperma verklaren. De rechtbank in Alkmaar, en later ook het gerechtshof in Amsterdam, geloofden hem niet. De zaak liep nog in cassatie, maar die procedure eindigt met het overlijden van Hüseyin A.

Milica van Doorn verdween na een bezoek aan een vriendin. Haar lichaam werd met doorgesneden keel teruggevonden in een vijver bij een kerk in Zaandam.