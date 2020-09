Nieuwe miljoenenstrop voor noodlijdende Amsterdamse afvalverwerker

Ⓒ ANP/ HH

Amsterdam - Het noodlijdende Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) hangt nog een financiële megastrop boven het hoofd. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) eist minstens tien miljoen euro van de afvalverwerker. Het is de derde miljoenenclaim die in korte tijd naar voren komt en niet aan de Amsterdamse gemeenteraad is gemeld.