Reisblogger financiert luxe trips met kinderporno

Zijn tienduizenden volgers zagen hem duiken en skydiven en in dure hotels verblijven. Hij maakte prachtige foto’s met peperdure camera’s en een drone.

Maar wat ze niet wisten, was dat de Belgische Bryan L. dit leventje bekostigde met hele duistere zaken.

Tip uit Amerika

Het onderzoek startte februari 2019 toen de politie Sydney een gouden tip kreeg vanuit de VS. Het National Centre for Missing and Exploitation Children, een organisatie die zich bezighoudt met de verdwijning en het misbruik van kinderen, waarschuwde dat een man in Australië materiaal met kindermisbruik uploadde naar Snapchat.

De politie kreeg Bryan op de korrel en ontdekte dat hij reclame maakte voor een website waarop kinderporno werd verkocht via een aantal sociale mediaplatforms. Waaronder Tumblr, Snapchat en Instagram.

De in beslag genomen spullen van de toerist die zijn mooie wereldreis betaalde met de verkoop van kinderporno Ⓒ Politie

Uit hun onderzoek bleek dat de gebruiker de video’s niet zelf maakte. Hij was wel de beheerder van een website die pakketten met tientallen video’s en afbeeldingen van kindermisbruik aanbood voor 50 Australische dollar (30 euro).

„Elk beeld dat op deze website werd gedeeld en gekocht, was van een kind dat werd misbruikt”, zegt Justine Gough van de politie.

Al gauw werd de Belg gelokaliseerd. Hij bleek al sinds november 2018 in Australië te zitten. Daarvoor zat hij drie maanden in Thailand.

Twee rekeningen

L. bleek over twee bankrekeningen te beschikken. Eén in Australië met ongeveer 16.400 dollar - omgerekend bijna 14.000 euro - en een andere in Duitsland met daarop 8.000 euro. De rechtbank legde ook beslag op zijn camera’s, een drone en duikuitrusting. Waarde: 18.000 euro.

Ⓒ Insta

Huiszoeking

Begin dit jaar, op maandag 8 april, werd een huiszoeking uitgevoerd in de buitenwijk Haymarket, in een jeugdherberg, waar de globetrotter verbleef. Bryan werd onmiddellijk gearresteerd en vervolgens beschuldigd van de verkoop van kinderporno.

Bryan op het moment dat hij werd gearresteerd in zijn hotelkamer Ⓒ Politie

Schuldig

Op 15 oktober pleitte Bryan schuldig en werd de Belg veroordeeld tot een maximale gevangenisstraf van vier jaar.