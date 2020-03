Rechter acht beramen moordaanslag op ex niet bewezen: vrijspraak

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden drie jaar cel tegen haar geëist, omdat ze vanuit de cel zou hebben geprobeerd iemand te bewegen haar voormalige echtgenoot te doden. Dat zou zijn gebeurd tussen eind 2016 en mei 2017, toen ze een gevangenisstraf van vier jaar uitzat voor een eerdere poging de man om te brengen.

De rechtbank in Dordrecht oordeelt dat de telefoongesprekken tussen R. en de vermeende ’hitman’ veel vragen oproepen, maar dat nergens in de afgetapte gesprekken duidelijk wordt gerefereerd aan de vraag om iemand in te schakelen die de man zou moeten doden.

Dat R. wel geld naar de ’hitman’ heeft overgemaakt en een plattegrond van het huis van de ex heeft verstrekt, wil volgens de rechtbank nog niet zeggen dat er sprake was van een moordplan.